Bespotrebni dodaci na autu koje skupo plaćamo

Iako su automobil danas jeftiniji nego što su nekada bili, a već u standardnoj opremi nude gotovo sve za udobnu i sigurnu vožnju, neki proizvođači skupo naplaćuju opremu koja je zapravo nepotrebna.

Ovo su nepotrebni dodaci koje skupo plaćamo.

Osvjetljenje pragova i projekcija logotipa

Što više svjetla to je veća atrakcija, posebno noću, pa su tako i proizvođači automobila odlučili da sprovedu nekoliko žica u pragove i najčešće retrovizore automobila kako bi svijetlio poput Las Vegasa noću, a shodno tome to su odlučili i da to dobro unovče.

Limitator gasa radi manje potrošnje

Svojevrsni 'kick down' u teoriji bi trebalo da omogući vlasnicima automobila manju potrošnju goriva. Ali, da li je to tako i u praksi?

I nije baš.

Osim što nema gotovo nikakvog uticaja na vozne karakteristike automobila, svrhu zapravo i nema. Onaj ko planira da stisne gas do "daske" stisnuće ga bez obzira na barijeru, a oni skromniji neće ni doći do te granice, jer žele da potroše što manje goriva.

Sistem 'Night Vision'

Iako je ponekad dobro imati kameru sprijeda na vozilu, 'night vision' ipak je jedna od najnepotrebnijih stvari koje možemo dodatno platiti i staviti u ili na automobil.

Ako su uključena svjetla i vidite kroz vjetrobransko staklo, gledanje u taj ekran može vam pomoći jedino u dobijanju glaukoma ili dioptrijskih naočala. Usto, ometaće vas da se koncentrišete i natjerati vas da sklonite pogled s puta.

Limitator brzine

Ovaj sistem u nekim automobilima aktivira samo zvučni signal kao upozorenje, a u nekima potpuno onemogućava ubrzanje preko zadate brzine, ma koliko vi stiskali papučicu gasa.

Nerijetko sami sebe prisiljavamo da obavljamo sve i svašta za vožnje pa nas pad koncentracije, a tako i neželjene posljedice ne bi trebale pretjerano čuditi.

Osim što limitator rijetki danas koriste, može predstavljati moguću opasnost jer, kako smo već spomenuli, ljudi su za vrijeme vožnje skoncentrirani na sve samo ne na ono bitno pa se, naprimjer, za vrijeme prestizanja može zaboraviti na njega, a to može rezultirati kobnim posljedicama.

Panoramsko staklo bez zaštite za sunce

U automobilima je sve popularniji veliki stakleni otvor na krovu, kroz koji noću možemo gledati zvijezde. Neki imaju svrhu pa se mogu i potpuno otvoriti, a neki služe samo kao estetska varka za izbijanje novca iz novčanika kupaca.

Usto što je to dio dodatne opreme, u nekih proizvođača ne postoji mogućnosti potpunog otvaranja, a i platnena zaštita od sunca ne postoji. Za auto s tom dodatnom opremom više ćete novca potrošiti, a dobićete samo glavobolje jer, iako se piše kako su posve sigurni od UV zračenja i ne emituju toplotu, ljeti griju poput peći a zimi se nećete moći skloniti od mračnog i tmurnog neba, a i samo čišćenje takvog automobila je otežano.

(autostart.24sata.hr)