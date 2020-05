Bijesni vozač se "potukao" sa benzinskom pumpom

Urnebesan video dolazi nam iz Kanade.

Nadzorna kamera benzinske pumpe u Brendonu u Manitobi snimila je bijesnog vozača koji je odlučio doslovno da se potuče sa pumpom.

Dok je točio gorivo, udarao je rukama i nogama pokušavajući oštetiti konstrukciju, prenosi "Index.hr".

Nije mu uspjelo, što ga je izgleda dodatno iziritiralo, pa je nastavio udarati i pištoljem za punjenje goriva. Na kraju je zaključao rezervoar, bacio crijevo za punjenje i otišao u nepoznatom pravcu.

Portparol policije Miran Ham izjavio je da je uzrok ovom nesvakidašnjem događaju nezadovoljstvo vozača nakon što je prodavač zatražio da gorivo plati unaprijed. To je bio dovoljan okidač da vozač u potpunosti izgubi razum.

Nadamo se samo da se kasnije dovoljno smirio i sigurno stigao do odredišta.

Policija sada moli za pomoć u identifikaciji starijeg gospodina koji očigledno ima problema s kontrolom bijesa.

Well, this guy looks like a real gas …. If you happen to know this hoser, feel free to pump some premium information our way. We’d love to throw him in the tank!! pic.twitter.com/TrrRMFj2i5