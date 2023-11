Bivši Zvezdin fudbaler hitno prodaje polovni Golf, cijena vrtoglava (FOTO)

Bivši fudbaler Crvene Zvezde i reprezentativac Crne Gore, a sada prvotimac italijanskog Lečea za čije usluge se interesuju i Englezi, Nikola Krstović, odlučio je da se rastane od svog četvorotočkaša.

Kako navodi na Instagramu, Golf GTD iz 2022. prodaje se hitno, a automobil je prešao svega 18.000 km. Ipak, prepreka za potencijalne kupce mogla bi da bude cijena.

Naime, Krstović svoj automobil cijeni 41.000 evra, a vijest je na mreži X prenio Italian Football TV.

Lecce striker Krstović is selling his old Volkswagen Golf on Instagram This is the most Serie A thing ever. pic.twitter.com/3yzNrMf7Yn