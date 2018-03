Britanska policija uništila skupocjeni Ferrari

Vlasnik "propetog konjića" nije policiji na vrijeme dostavio vlasničke papire automobila i usljed toga britanska policija odlučila je pratiti protokol te, zbog sumnje da je vozilo ukradeno, uništiti ga.

Britanska policija doslovno je uništila zaplijenjeni Ferrari 458 Spider, vrijedan 230.000 evra. Milioneru Zahidu Kanu, ujedno novom vlasniku auta, organi vlasti su oduzeli vozilo pod sumnjom da je ukradeno, jer po upitu nesretni vlasnik papire nije imao kod sebe. Rekao je da je automobil kupio na aukciji putem posrednika te da će im "papire" naknadno dostaviti.

To je i učinio no za njegov "novi" Ferrari bilo je prekasno. Zgrožen tim brutalnim činom najavio je tužbu protiv britanske policije i izjavio: " Ako je već do toga moralo doći, Ferrari u dijelovima vrijedi više nego novi, pa su automobil mogli prodati i taj novac iskoristiti u humanitarne svrhe!".

(autostart.24sata.hr)