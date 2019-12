Brzine i dalje idu u "H": Manuelni mjenjači ostaju bar još 10 godina

Uprava Porschea objavila je prognozu razvoja automobilske industrije koja će svim istinskim zaljubljenicima u vožnju, i ljubiteljima čuvene njemačke marke, zvučati kao melem za uši.

Porsche namjerava da atmosferske motore i ručne mjenjače u ponudi zadrži još najmanje 10 godina, a vjerovatno i duže. Tu informaciju je potvrdio potvrdio Andreas Preuninger, vodeći čovjek Porscheovog GT odjeljenja.

A da će se ove najave vjerovatno i obistiniti najbolji dokaz je Porsche 718 Cayman GT4, koji koristi atmosferskog benzinca i ručni mjenjač, a trenutno je jedan od najtraženijih modela Porschea.

The inside of the #Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport is as detailed as it is fascinating. See the assembly of this one of a kind car before it flies round the bends of this worlds racetracks!