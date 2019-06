Buba ima dušu i povezuje ljude

PRIJEDOR - Iako je ne proizvode već 16 godina, “buba”, kako je u narodu nazvan najpopularniji model “Volkswagenovog” vozila, i dalje pobuđuje veliku pažnju ljubitelja četvorotočkaša koji su se proteklog vikenda, drugi put zaredom, okupili na međunarodnoj “Bubijadi” u Resavcima kod Prijedora.

Prestiž je bio imati to vozilo u vrijeme kada je počela njegova proizvodnja, a drugačije nije ni danas. Bez obzira na to kada je proizvedena, njeni vlasnici je čuvaju, održavaju i time produžavaju vijek trajanja, što ponosno pokazuju na “bubijadama” koje organizuju u čast ovom vozilu. Tako je bilo i u Resavcima, a na “Bubijadi”, u organizaciji „Oldtajmer&buba kluba Prijedor”, svoje vremešne četvorotočkaše izložilo je tridesetak vlasnika iz BiH, Srbije, Slovenije, Makedonije, Hrvatske i Austrije koje veže ljubav prema “bubi”. Domaćin manifestacije i predsjednik kluba Slaviša Hrvaćanin, koji je vlasnik “bube” stare 48 godina, kaže da se u njegovom kampu okupila Jugoslavija u malom.

“I ovaj put je bilo izvanredno druženje jer je odziv veliki. Ovom izložbom promovišemo naša vozila, ali i turizam našeg grada i gostoprimstvo Prijedorčana. S obzirom na to da su nam se ponovo odazvali vlasnici “buba”, da smo od prošle godine osnovali i naše udruženje, želimo da ovo postane tradicija i da iduće godine u Prijedoru bude i velika izložba i defile ulicama grada”, rekao je Hrvaćanin.

Vlasnici “buba” za sebe kažu da su posebni ljudi koji nemaju ni zrno zavisti i to se, ističu, moglo osjetiti na svakom koraku u kampu.

Robi Hlupić iz Slovenije ističe da njegova ljubav prema “bubama” počinje od najranijeg djetinjstva.

“Mama kaže da sam se igrao automobilčićima, uglavnom “bubama” i kad jednom kreneš s tim, nema kraja. Sa svojom “bubom” sam bio na više od 120 skupova i prešao 82.000 kilometara vozeći širom Evrope. Gdje postoji skup “buba”, tu sam”, ističe Hlupić.

U “buba” kamp iz makedonskih Kočana u “bubi” je stigao Aleksandar Jovanovski, koji je prešao skoro 1.000 kilometara da bi došao u Rasavce.

“Putovanje je manje naporno, a više lepo. To je porodična tradicija jer su mo­j deda, pa onda i otac imali bubu i kao mali se sećam naših odlazaka na Ohrid ovim vozilom. Imam ga od 2008. godine i od tada ga, nakon restauracije, stalno vozim. Sada su vozila kao svemirski brodovi, imaju sva čuda moderne tehnologije, ali kad uđem u njih, ne snalazim se. “Buba” ima dušu i to je ono što me privlači”, rekao je Jovanovski.

Među učesnicima “Bubijade” bio je i Bogdan Mijailović iz Šapca, predsjednik tamošnjeg “Buba kluba” i organizator šabačke “Bubijade” koja će ove godine biti održana 19. put.

“Prešao sam 300 kilometara da bih došao na ovo druženje. Ovim vozilom sa proputovao cijeli Balkan. Uglavnom idem sa kolegama i uvijek nam je pri ruci i jedan od majstora pa, ukoliko se dogodi neki manji kvar, otklanjamo ga na licu mjesta. Mada, to su rijetke situacije jer u našim “bubama” bez problema stižemo na sve destinacije”, kazao je ponosni vlasnik ovog vozila. Dodao je da je svoju “bubu” restaurirao prije sedam godina i nikada ga nije izdala na putu.

Druženje je, kako rekoše gosti, i ove godine bilo na nivou te stoji obećanje da će doći iduće godine, da svoje vremešne četvorotočkaše prikažu u velikom defileu prijedorskim ulicama.

