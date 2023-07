Čak 667 automobila totalno je uništeno u "Fast and the Furious"

Kada je jedan finansijski sajt ponudio nagradu osobi koja može da posveti dvije nedjelje gledanju više od 20 sati filmske sage "Fast and the Furious", da izbroji sve uništene automobile u ovom serijalu, da procijeni štetu napravljenu na vozilima i izračuna kolika bi premija osiguranja bila naplaćena Vinu Dizelu i drugarima, mnogi su mislili da je u pitanju šala. Ali, nije bila i rezultati ovog specifičnog istraživanja su stigli.

Od 2001. godine, kada je izašao prvi dio ovog filma, pa do danas, izašlo je čak 10 dijelova. Nakon što je Patrik, pobjednik konkursa portala FinaceBuzz, izabran među 50.000 kandidata, pregledao sve nesreće, jedna stvar je postala jasna: kako zaplet eskalira iz filma u film, tako raste i stepen uništavanja automobila.

Kao što Patrik primjećuje, nesreće u "Fast and the Furious" su u značajnom porastu kako godine prolaze i naredni dijelovi izlaze. Od devet incidenata koji su uključivali samo 13 automobila u prvom filmu, došli su do više od 50 incidenata u pretposljednjem dijelu poznate franšize.

Na kraju, Patrik je izbrojao ukupno 320 nesreća u kojima je učestvovalo oko 667 automobila. Treba napomenuti da je u nekim nesrećama učestvovalo više od 50 automobila, pa su neke brojke iznijete više na nivou provene, jer je stvaran broj učensika bilo nemoguće izbrojati.

Ako ćemo detaljno, u prvom filmu totalno je uništeno devet automobila, u drugom je broj skočio na 21, a isti se zadržao i u trećem. U četvrtom delu stradalo je 34 automobila, u petom 37, šestom 44. U sedmom slijedi mali pad na 36, ali se zato već u narednom uništava rekordnih 67 automobila. U pretposlednjem filmu potpuno je smrskan 51 automobil, dok podaci za posljednji nisu obrađeni.

Dakle, koliko bi koštalo osiguranje ekipe Toreto? Da budemo jasni, sumnjamo da bi bilo koja osiguravajuća kompanija izdala polisu za bilo kog od ovih filmskih karaktera, ali pod pretpostavkom prosječne cijene osiguranja automobila u Sjedinjenim američkim državama od 1.763 dolara godišnje, uvećano za prosječno povećanje cijene nakon nesreće koje iznosi 920 dolara godišnje, procijenjene su premije.

Dom Toreto kog u filmu igra Vin Dizel, godišnje bi na ime osiguranja morao da plati 53.283 dolara, Brajan O’Konor (Pol Voker) 19.243 dolara, Šon Bosvel (Lukas Blek) 21.083 dolara, prenosi Telegraf.

Filmski lik Roman Pirs kog glumi Tajriz Gibson, morao bi da plati 15.563 dolara, Leti Ortiz (Mišel Rodrigez) 13.723 dolara, a Luk Hobs kog igra Dvejn Džonson, na ime soiguranja svake godine morao bi da izdvoji 10.963 dolara.