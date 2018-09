Chevrolet spremio novu strategiju za bolju prodaju

Nekada je Chevrolet Camaro bio najprodavaniji sportski automobil na tlu Sjedinjenih Američkih Država i to pet godina zaredom (od 2010. do 2014. godine). Međutim, od tada je u sijenci svog arhineprijatelja, Ford Mustanga, i to posebno nakon što je Chevrolet predstavio redizajnirani model.

Iako je originalni stav zvaničnika kompanije Chevrolet bio takav da nisu imali ništa protiv toga da prepuste dio prodaje u zamjenu za profitabilnost (Camaro je prodavan po većoj cijeni), sada je Camaro pao na treće mjesto po broju prodatih primjeraka i to nakon prvoplasiranog Mustanga i mnogo starijeg modela Dodge Challenger.

Prema tome, Chevrolet će sada pokušati da vrati "izgubljenu teritoriju" tako što će sniziti ijcenu za različite verzije modela Camaro, te će pokušati da svojim konkurentima "otme dio kolača".

"Iskreno, mislim da su oni (Ford i Dodge) uzimali i naš dio kolača", rekao je Al Openhajzer, glavni inženjer projekta Camaro, i dodao je: "niže cijene modela sa četvorocilindarskim agregatom je dobra strategija s obzirom da su upravo ti modeli među najprodavanijima. Planiramo da primijenimo istu takvu strategiju i da ih na tom polju pobijedimo".

Naime, Chevrolet će sniziti cijenu uvodnog modela Camaro 1LS za oko 1.000 dolara, te će on koštati 25.995 dolara u SAD, a nešto kasnije će sniziti i cijene modela 1LT i 2 LT. Takođe, planirana je i još jedna verzija ovog modela koja će imati četvorocilindarski agregat radne zapremine dva litara sa turbo punjačem, koja će nositi oznaku Turbo 1LE.

Prodaja modela Chevrolet Camaro je pala za čak 28 procenata ove godine.

