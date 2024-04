Cigla donosi prednost: Neobična akcija za veću sigurnost pješaka na prelazu (VIDEO)

Prema saobraćajnim pravilima, pješaci imaju prednost u odnosu na automobile na pješačkom prelazu. Međutim, pojedini vozači često zaborave ovo pravilo i ne poštuju najugroženiju grupu učesnika u saobraćaju.

Na prelazima gdje su semafori, po pravilu, nema problema sa prelaskom, ali na raskrsnicama bez semafora priča je drugačija. U takvoj situaciji, pješaci nisu u ugodnoj situaciji.

Kako bi građani mogli bezbedno da pređu ulicu, bez brige da će biti ugroženi, udruženje VisionZeroVancouver iz Kanade je osmislilo zanimljivu kampanju.

The Pedestrian Brick Crossing System was so successful, we’ve just opened up a second location. Can you guess where it is? pic.twitter.com/B4aC6uvnTS