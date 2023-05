"Crni duh" prodat za više od milion dolara

Dodge Challenger iz 1970. godine poznatiji kao "Crni duh", koji je pripadao policajcu iz Detroita, postao je legenda na trkačkoj sceni, a sada se pokazalo da ga je njegova priča učinila skupljim od milion dolara.

Riječ je o modelu Dodge Challenger R/T SE iz 1970. godine koji je dobio nadimak "Black Ghost" (eng. "Crni duh"), a koji je prodat na aukciji kuće Mecum za 1.072.000 dolara za manje od devet minuta. Aukcija je održana proteklog vikenda.

Kako navodi "Klix", automobil je zaslužio svoj nadimak nakon što se pojavljivao na brojnim ilegalnim uličnim trkama u Aveniji Woodward u Detroitu na kojim je pobjeđivao, a potom nestajao. Zatim se nakon nekoliko nedjelja ponovo pojavljivao i nastavio da dominira. S obzirom na činjenicu da se nije znalo kome pripada, niti se pojavljivao u javnosti osim noću, automobil je dobio nadimak "Crni duh".

Međutim, priča je razotkrivena, pa je danas poznato da je automobil vozio policajac iz Detroita, Godfriju Kualsu. Automobil je čuvao do smrti 2015. godine, a naslijedio ga je njegov sin Greg koji ga je restaurirao.

Čak je i Dodge odao počast legendarnom automobilu te je proizveo 300 specijalnih primjeraka modela Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye (2023) u čast "Crnom duhu".

Greg je otkrio razlog prodaje automobila za koji je dobio više od milion dolara.

"To je šansa da pomognem svojoj porodici, da joj pružim prilike koje možda inače ne bi dobila. Pravo je vrijeme za to, a porodica je ključ svega. Mislim da bi se moj otac složio. Odluka je bila teška", izjavio je on.

Automobil pokreće 426 Hemi V8 motor uparen s četvorostepenim manuelnim mjenjačem.