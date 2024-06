Cybertruck ispoliran da blista: Izgleda kao ogledalo (VIDEO)

Tesla Cybertruck poznat je po svom neobičnom dizajnu - a da li ste ga nekad vidjeli ovako čistog?

Na Twitteru su objavljene fotografije i snimci koji prikazuju upravo to - spoljašnjost Cybertrucka toliko je temeljno ispolirana da izgleda kao ogledalo.

U objavi piše da su četiri osobe potrošile sedmicu dana polirajući Teslin najnoviji model.

Egzoskelet od nerđajućeg čelika, kao rezultat toga, blista tako da možete da se ogledate u njemu.

Ukoliko želite da vidite snimak koji prikazuje poliranje automobila, bacite pogled na komentare na ovoj Facebook objavi.

Machine Polished Cybertruck on the road LOOKS CRAZY. This is not a wrap. It took four guys one week to machine polish the entire Cybertruck to this chrome finish. Thanks to the owner himself for sending me these vids. pic.twitter.com/bhlWZmiJPO