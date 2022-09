Da li je ovo najuspjelija posveta Spačeku

Retro je u modi, a u Citroenu to veoma dobro koriste. Vidjeli smo već da je francuski proizvođač zavirio u svoju prošlost prilikom redizajna logotipa brenda, a sada nas je iznenadio još jednim vozilom čiji je dizajn inspirisan čuvenim Citroenom iz sredine 20. vijeka.

Ovaj zanimljivi furgon nastao je u saradnji sa italijanskim proizvođačem karoserija, firmom Caselani, kako bi se odala počast modelu 2CV Fourgonette. Rezultat je dostavno vozilo originalnog izgleda koje će se od 1. oktobra naći u prodaji.

Osnova je jedan aktuelni Citroenov model. U pitanju je Berlingo koji kao donor stiže u radionice italijanskog majstora dizajna.

On zatim karoseriju potpuno menja kako bi nas vratio u 1951. godinu, i to u svakom detalju - od prednje maske i okruglih farova, preko blatobrana do profilisanih bočnih stranica, malih kružnih stop svjetala i ovalnih prozora na zadnjim vratima.

Moderni Citroen 2CV Berlingo Fourgonette je i te kako upotrebljiv.

Nudi oko 4,4 kubika tovarnog prostora, a može da preveze do 1 tone tereta. Nudi se u tri pogonske varijante, uključujući električnu.

(b92)