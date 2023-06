Da li se isplati polovni Tesla Model 3

Poslije pet godina vlasništva, vozač Tesle Model 3 riješio je da podijeli sa svima informacije o stanju svog automobila, ali i koliko zapravo košta održavanje.

Lawrence, vlasnik Tesle Model 3, koji je prešao oko 250 hiljada kilometara tokom posljednjih 5 godina, riješio je da podijeli svoje iskustvo, prenosi Nova.rs.

Lawrence posjeduje Model 3 Performance iz 2018. godine, sa dva elektromotora i pogonom na svim točkovima, koji od 0 do 100 km/h ubrzava za 3,5 sekundi. Ova verzija je u startu imala domet od oko 500 kilometara i maloprodajnu cijenu od 64 hiljade dolara. Na početku videa, Lawrence je govorio o degradaciji baterije svog automobila.

Prema Tessie aplikaciji, koja bilježi informacije o vozilu u realnom vremenu, Lawrence je procijenio da je tokom 5 godina izgubljeno oko 11 procenata kapaciteta baterije. Aplikacija je prikazala 75,2 kWh iskoristivog kapaciteta baterije kada je automobil bio nov, a sada je maksimalni kapacitet 66,2 kWh, što je gubitak od 11,4 procenata.

Što se korišćenja tiče, Lawrence je izjavio da voli da istražuje performanse Modela 3, i da često "daje gas do daske". Pored toga, redovno koristi Teslin brzi punjač. Kada se govori o stanju baterije, treba imati na umu da na kapacitet utiču razni faktori kao što su vremenski uslovi, stil vožnje, teren, način punjenja i još mnogo toga.

Ovaj vlasnik Tesle Model 3 je pričao i o održavanju svog električnog automobila. On je izbjegavao standardni servis sve do pređenih 240.000 kilometara. "Želio sam da vidim koliko mogu da pređem dok se nešto ne pokvari", dodao je on. Ipak, neke dijelove je morao da zamijeni: utičnicu za punjenje (600 dolara), jednu od gornjih kontrolnih poluga (300 dolara), bateriju od 12V (125 dolara), i filter za vazduh u kabini koji je kupio na Amazonu za 15 dolara.

Pored toga, zamijenio je i originalne Michelin 4S pneumatike, koje koštaju oko 400 dolara po komadu, sa kineskom jeftinijom alternativom. Lawrence tvrdi da su ga Triangle gume koštale 75 dolara po komadu. Nakon 5 godina i 250.000 kilometara, ovaj vlasnik Modela 3 je ukupno potrošio oko 2.000 dolara za održavanje, što je dosta jeftinije nego kod automobila koje pokreću motori sa unutrašnjim sagorijevanjem.