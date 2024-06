Da li ste skoro vidjeli čudniji auto? (VIDEO)

Drveni koncept automobil koji liči na vremeplov posljednja je u nizu kreacija jednog talentovanog drvodelje.

Obično, Vijetnamac Trong Van Dạo pravi egzotične verzije automobila kao što su Buggati Veyron ili Ferrari GTO, koje zapravo mogu da se voze.

Posljednji njegov proizvod, međutim, plod je dizajna za koji je bio zadužio vještačku inteligenciju.

U pitanju je vozilo koje i te kako može da se kreće uz pomoć baterija, a bazu čini metalna šasija.

Svaki dio je izrerbaren i napravljen ručno od lakog drveta, uključujući i zupčanike koji dodaju na futurističkom izgledu.

Za tijelo ovog vozila je, vjerovali ili ne, korišten uobičajeni alat koji se može naći u svakoj radionici.

