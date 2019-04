Da li su veliki displeji u modernim automobilima opasni u vožnji?

Vozači bi trebalo da imaju osjećaj da su dio nečeg mehaničkog, a ne da za vrijeme vožnje bulje u digitalni ekran

Proizvođači modernih, sve složenijih automobila se gotovo takmiče u tome ko će staviti veći centralni displej u svoj novi model. Njihovo opravdanje je zapravo logično: sve više informacija i stalna povezanost s internetom zahtijevaju i medij na kome te informacije mogu da se gledaju. Infotainment je danas sveti gral moderne automobilske industrije.

Displeji su svuda: prebačeni preko cijele ploče s instrumentima, na upravljaču, umjesto krova iznad glave. Pružaju informacije, podatke, zabavu i povezivost. Možda će se uskoro naći na preklopnim suncobranima koji mogu da pokriju cijeli prozor. Zašto da ne? Uostalom, OLED i QLED ekrani nam to i omogućavaju.

Na velikim sajmovima elektronike mogu da se svake godine vide sve luđa čuda, bar što se elektronskih naprava tiče. Kineski startup proizvođač automobila Byton je prošle godine napravio najveći ekran u svom konceptnom električnom SUV-u, veliki 49-inčni ekran koji se proteže preko cijele prednje armature u kabini i ekran na upravljaču. Ideja je da će svijetli, dinamični ekrani poslužiti predvidivom rasponu funkcija: mjestima za zabavu koja omogućavaju pristup video zapisima i muzici, interfejsima sistema vozila i sveprisutnim 'životnim menadžerima' koji omogućavaju pristup kontaktima putem glasovnih ili video poziva, aplikacijama društvenih medija, video klipovima, glasovnim porukama i slično. Ekran na upravljaču bi vjerovatno učinio isto, a postoje i naznake da su takvi sistemi zapravo namijenjeni eri autonomnog pogona - iako video zapisi prikazuju i putnike koji gledaju glavni ekran dok vozač upravlja vozilom. Kao da to nije bilo dovoljno, Byton je takođe pomenuo nešto o praćenju zdravlja, putem senzora u vozilu, uključujući senzor za težinu u sjedištu

Ali ima i onih iz 'stare škole', poput direktora dizajna u Jaguaru Iana Calluma, a on se takvim trendovima veoma protivi. Kada ga pitaju da li će u svoj automobil staviti veliki 12-inčni ekran poput iPada, on kaže da ako se on bude pitao – neće. Dvadesetogodišnji veteran Jaguar Land Rovera, koji je transformirao JLR-ovu paletu modelima kao što su XJ i novi F-Type, predstavio je osveženi XE sportski sedan u novoobnovljenom salonu na zapadnoj strani Menhetna u utorak na sajmu u Njujorku.

Callum je kritikovao ogromne ekrane osjetljive na dodir - vrstu koju je Tesla uveo u modelu S, a sada se pojavljuje širom industrije u vozilima, uključujući novi Toyotin SUV Highlander i pick-up RAM Fiat Chrysler Automobilesa.

'Ako vozite 80-90 milja na sat (130 -145 km/h) - a možete to i legalno raditi u nekim zemljama - ne želite da se okrećete oko iPada u potrazi za funkcijom pomjeranja retrovizora na vratima ili kontrole sjedišta', rekao je Callum. 'Morate da budete u stanju da se snađete u svom automobilu bez gledanja u njega više od milisekunde.'

Jaguar XE ima sistem s dva ekrana, ​​s glavnim informacijama na vrhu i manjim stvarima, kao što je kontrola klime, ispod. Takođe ima taktilne kontrole (klizače, prekidače i brojčane tipke), naglasio je Callum, kako bi vozačima pružio osjećaj da su dio nečega mehaničkog.

(Tportal.hr)