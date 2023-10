Dan kad je Toyota Hilux bačena sa krova zgrade – a motor upalio (VIDEO)

Legendarni Toyota Hilux pikap proizveden je u prvoj generaciji 1968. godine, a i dan danas je na tržištu.

Pre nekoliko godina je objavljeno "osveženje" ovog modela, sa 1GD-FTV dizel motorom od 240 KS i 500 Nm obrtnog momenta, a posljednji model koji se pojavio je GR Sport namijenjen australijskom tržištu.

Kako su decenije prolazile, Toyota Hilux je polako ali sigurno ulazila u legendu, gdje se sa pravom i danas nalazi, i to prije svega zbog svoje izdržljivosti.

Ova karakteristika provjerena je i u kultnoj emisiji Top Gear, u epizodi koja je emitovana prije više od 20 godina. Džeremi Klarkson je odlučio da Toyotu Hilux postavi na vrh zgrade koju je potom srušio, a motor je, vjerovali ili ne - upalio, prenosi B92.

Pogledajte u snimku ispod kako je to izgledalo:

Jeremy Clarkson tests the statement according to which the Toyota Hilux pickup is indestructible. With a controlled demolition. [Top Gear]pic.twitter.com/bXNJYQ29mx