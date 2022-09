Dobio dozvolu, pola sata kasnije i kaznu

​Samo pola sata nakon što je položio vozački ispit, neimenovanog vozača u Velikoj Britaniji je zaustavila policija i napisala mu kaznu.

Kako navodi britanska policija, prilikom zaustavljanja vozač je ponosno, sa smiješkom na licu pokazao vozačku dozvolu, ali smiješak s lica brzo je nestao kada je dobio kaznu od 465 evra.

Naime, njegov automobil nije imao važeće osiguranje, navodi Jutarnji.hr.

Uz navedenu novčanu kaznu, vozač je dobio i šest negativnih bodova.

Long Eaton - Driver had passed their driving test 30 minutes prior to being stopped and produces pass certificate with pride. Unfortunately was slightly less proud that they could not provide proof of any insurance. #Seized #Unbelievable #Gp2 pic.twitter.com/3bu4EEmNrk