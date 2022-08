Dok puniš Teslu kupaš se u bazenu

Jedan od razloga zašto ljudi izbjegavaju kupovinu električnog vozila je dugo vrijeme čekanja da se baterija napuni.

Tesla je to priznao i sada ulaže u objekte oko svojih stanica za punjenje. Niko ne želi da čeka da se automobil napuni. Tesla je počeo kreativno da razmišlja o vremenu provedenom u tzv Superchargers. Prvi rezultati počeli su da se pojavljuju u Evropi, tačnije u Njemačkoj.

Tesla je započeo partnerstvo sa bk Vorldom za izgradnju salona opremljenih automatizovanim automatima za kafu, hranu, piće, toaletne potrepštine, pa čak i neku elektroniku.

Ali Tesla se tu ne zaustavlja, već je postavio i prenosivi bazen u Hildenu u Nemačkoj, a trebalo bi da počne sa radom u četvrtak.

Prema uputstvu koje je objavio Tesla, bazen bi bio otvoren od četvrtka do nedjelje, u periodu do 28. avgusta, od 14 do 19 časova. Samo četiri osobe mogu da dijele bazen u isto vrijeme i ne duže od 10 minuta.

Poznavajući Nijemce, uvereni smo da će se oni u potpunosti pridržavati pravila. Dakle, dok obučete kupaći kostim, malo se osvježite, a zatim promijenite i osušite, baterija bi trebalo da bude potpuno napunjena.

(b92)