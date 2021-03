Dozvoljeno 90, a on jurio 250 km/h

Svako od nas je barem jednom u životu prekoračio dozvoljenu brzinu, bilo za pet bilo za 10 km/h, što zaista nije toliko strašno.

Ono što jeste strašno, jeste ova situacija iz Mičigena. Jedna osoba u SAD je u zoni gdje je dozvoljeno voziti 90 km/h vozio nevjerovatnih 250 km/h, odnosno 160 km/h brže od dozvoljenog.

Pritom je ugrozio saobraćaj prolazivši kroz nekoliko crvenih svjetala. Policija je zaustavila vozilo Dodge Charger, a da stvar bude još luđa, pronađen je napunjeni pištolj, a i protiv te osobe se već vodi jedan krivični postupak.

(B92.net)

METRO SOUTH POST ACTIVITY: On 2/26, while on patrol on northbound Lodge near Eight Mile, troopers stopped a Dodge Charger for driving 155 M.P.H. in a posted 55 M.P.H. Troopers placed the driver under arrest for reckless driving and a search of the vehicle was completed. pic.twitter.com/ajT1WRtAaC