Drveni Citroen 2CV prodat za više stotina hiljada evra (VIDEO)

Jedinstveni Citroen 2CV, sa tijelom u potpunosti napravljenim od drveta, nedavno je prodat na Rouillacovoj 35. Garden Party aukciji u Francuskoj, i to za 210.000 evra.

Ovaj Spaček je inspirisan Citroenom 2CV iz 1955. godine, a napravio ga je stolar Michel Robillard. Pomenuti majstor je na njemu počeo da radi 2011. godine i ukupno je potrošio 5.000 sati.

Instrument tabla, volan i drugi elementi enterijera su takođe napravljeni od drveta.

Pokreće ga dvocilindrični motor sa vazdušnim hlađenjem od 602 kubika, pri čemu je vozilo bazirano na šasiji iz 1969 Citroen Dyane.

