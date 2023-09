Dvostruki kamper na aukciji

Jedan Britanac izradio je i godinama održavao jedinstveni dvostruki kamper, izrađen od kultnih Volkswagenovih kombija. Ove sedmice prilika je svim ljubiteljima da se domognu kolekcionarskog primjerka.

Neko je, naime, od dva kultna kombija Volkswagen Type 2 iz 1963. godine izradio jedinstveni kamper s prikolicom. Rezultat je prilično atraktivan – ovakav kamper vozi se iz prednjeg dijela, gdje ima i ponešto prostora za prtljag, dok se život na odmoru može voditi u zadnjem dijelu.

Tamo se, pak, nalaze bračni krevet, kuhinja, frižider, ormari te dodatni prostor koji se otvara podizanjem krova.

Punokrvni je to porodični kamper u klasičnom stilu, retro ugođaja, a opet dovoljno modernizovan za korištenje u današnje vrijeme. U skladu s potonjim ide i nadogradnja pogonske jedinice. Tvorac ovog neobičnog vozila je u njega ugradio Audijev 2,0-litreni 5-cilindarski motor iz modela S3 te pripadajući automatski mjenjač, kako bi putovanje na izlete bilo lakše i bezbrižnije.

Kamper dolazi u dvobojnom izdanju, koje odražava duh 1960-ih godina. Prešao je tek, kažu, nešto više od 38.000 kilometara.

Ista osoba, koja je izradila kamper, do sada ga je imala u svom vlasništvu, održavala i uređivala, a sada ga prodaje. Na stranici Car and Classic do kraja traje aukcija. Trenutno postignuta cijena je 23.500 britanskih funti.

(Bug.hr)