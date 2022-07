Džejms Mej stigao u Rim i pokazao kako voze Italijani

Džejms Mej je poznat kao najpristojniji vozač iz Grand Tour ekipe, ali sada je odlučio da pokaže i svoju drugu stranu.

"Captain Slow" promoviše svoju dokumentarnu seriju "James May: Our Man In Italy", pa je odlučio da se uputi prema Rimu.

Na putu do grada vozi ga glumica Guia Scognamiglio, ali kada su stigli do grada predaje mu volan svoje Fiat Pande.

I taman kad bi svi očekivali kako će Meja, kao pristojnog i sporog vozača, "proaktivni" italijanski vozači izgurati sa puta, dešava se nešto sasvim suprotno - britanski voditelj se uklapa u tamošnju saobraćajnu kulturu, prenosi B92.

Osim nešto agresivnijeg stila vožnje zbog čega se njegova suvozačica sigurno ne osjeća najbolje, Mej nas uči i osnovnim znakovima sporazumijevanja rukama.

Gestikulacija je dobro poznata i na Balkanu, ali uz nešto drugačije pokrete i značenja.

Pogledajte kako se Džejms Mej snašao u urbanoj džungli Rima.