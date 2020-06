Eksplodirao krov na autu, vlasnik traži 200 miliona dolara od Mercedesa

Nije nimalo ugodno kad ti eksplodira staklo iznad glave, i još pri tome u vožnji.

Upravo to se navodno dogodilo vlasniku Mercedesovog SUV-a, modela ML350 iz 2015. godine. On je podigao tužbu protiv njemačke kompanije kojom traži čak 200 miliona dolara uvećanih za troškove suda. On tvrdi da je Mercedes prodavao vozila čiji panoramski krovovi mogu da puknu. Tužilac tvrdi da je prošlog marta njegova sestra vozila auto i da je u jednom trenutku bez ikakve prethodne naznake panoramski krov jednostavno pukao. Bio je sunčan dan, a ona je vozila autoputem brzinom od 88 km/h.

Staklo je navodno naglo puklo, a zvuk je bio poput zvuka puške. Odmah je stala i imala šta da vidi - zadnje panoramsko staklo je eksplodiralo i rasulo se po zadnjem sjedalu. U tužbi stoji da je za pravilno funkcionisanje velikog panoramskog krova potrebno odgovarajuće inženjersko znanje, kao i ojačanja na optimalnim dijelovima, a to proizvođač nije izveo na odgovarajući način. Drugi vlasnici tvrde da je eksplozija panoramskog krova zaista stravično iskustvo, u vožnji vas uz snažnu eksploziju zasipaju komadi stakla.

Mercedes do sada nije imao opoziv na ovu temu, a nije ni upozorio vlasnike na ovu mogućnost, stoji u tužbi. U sklopu tužbe na red se poziva i Saint-Gobain Sekurit, proizvođač spomenutog stakla.

"Carcompliants.com" dalje izvještava kako je u prijašnjim slučajevima Mercedes znao reagovati kompenzacijom od 250 do 500 dolara uz uslov da ne budu tuženi. Zamjena panoramskog krova košta oko 2.000 dolara.

