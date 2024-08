Električna vozila, pametan izbor za okolinu

Prema istraživanju Eurostata za 2022. godinu, BiH i Sjeverna Makedonija su zemlje sa najmanjim brojem električnih vozila u Evropi.

Prema tim podacima, BiH je na dnu liste, sa samo 0,01% vozila na električni pogon. Iako je u BiH više od milion registrovanih vozila, tek ih je nekoliko stotina na električni pogon.

PREDNOSTI ELEKTRIČNIH AUTOMOBILA

Ekološka održivost

Električni automobili ne emituju štetne gasove, što ih čini prijateljskijim prema okolini što je ujedno i ključno za borbu protiv klimatskih promjena.

Niži troškovi održavanja

Električni automobili imaju manje pokretnih dijelova u poređenju s tradicionalnim automobilima, što znači manje troškova održavanja.

Punjenje

Mogućnost punjenja automobila kod kuće preko noći velika je prednost, omogućavajući vam da svako jutro krenete s punom baterijom.

Podsticaji i subvencije

Iako mnogo zemalja svojim građanima nudi olakšice prilikom kupovine električnih vozila, u BiH to još nije slučaj.

Bolji za okolinu i zdravlje ljudi

Električna vozila (potpuna, ovo se ne odnosi na hibride) ne koriste izduvni sistem pa nemaju emisije izduvnih gasova. Bez ispumpavanja dima u zrak kao što to rade motori sa unutrašnjim sagorijevanjem, električni automobili mogu postići čistiji vazduh i manje gasova. To znači da dolazi do manje zagađenja i boljeg kvaliteta vazduha što dovodi do manje zdravstvenih problema i troškova uzrokovanih zagađenjem vazduha.

Budućnost:

Baterijski pasoši biće obavezni za električna vozila koja se prodaju u Evropskoj uniji od februara 2027.

Ovim se planira omogućiti transparentniji pregled šta je konkretno u njih ugrađeno i odakle ta sirovina potiče. Digitalni dokumenti biće povezani s VIN-om i QR kodom koji će, kada se skenira, otkriti detaljne informacije kao što su kapacitet i stanje pojedine baterije.

