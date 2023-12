Enco Ferari: Seks, sifilis i brzina

Automobili marke Ferrari već dugo imaju reputaciju da proizvode najbrže i najskuplje automobile na svijetu, a Ferrari predstavlja simbol ukusa, bogatstva i ljubavi prema brzoj vožnji.

Koliko god automobili bili otmjeni, čovjek koji stoji iza njih, Enzo Ferrari (Enco Ferari), kojeg glumi Adam Driver u novom filmu Michaela Manna ‘Ferrari‘, koji je izašao na Božić, bio je sve samo to ne.

“Prdio bi, podrigivao, psovao i radio što je htio... Naučio je sam smiriti svoje niske instinkte,” piše Stacy Bradley, urednica i jedna od spisateljka knjige “Enzo Ferrari: Čovjek i stroj”, njenog pokojnog oca Brocka Yatesa, na kojoj se temelji željno iščekivani film.

Loše ponašanje uključivalo je i "spavanje sa stotinama žena", a Ferrari je bio poznat i po tome da se nije previše obazirao na to kada bi njegovi najbolji vozači poginuli na dužnosti zbog velike brzine.

Nije mu bilo važno ni to što je bio oženjen Laurom i imao dugogodišnju ljubavnicu, Linu Lardi (koju u filmu glumi Shailene Woodley), s kojom je dobio i dijete.

"Lina Lardi bila je ponosna. Laura je pak bila moćna. Ali Ferrari je spavao sa svima", nastavlja Bradley.

Pristojnost mu je takođe bila pomalo nepoznanica. Medijske stupce punio je još 1958. kada se tokom Velike nagrade Francuske njegov vozač Luigi Musso nasmrt sudario dok je loše upravljao Ferrarijem u zavoju. Iza sebe je ostavio zaručnicu Fiammu Breschi, talijansku glumicu, a ubrzo nakon toga Ferrari je krenuo u ‘akciju‘.

"Enzo me počeo željeti... Rekao mi je da ne može zamisliti svoj život bez mene", rekla je Fiamma The Guardianu 2004. godine.

"Nikada se nije mogao prestati izvinjavati zbog Mussa i svaki mi je dan slao pisma ispisana njegovim potpisom u ljubičastoj tinti, gdje je ispovijedao svoju besmrtnu ljubav", ispričala je pak za časopis Think Design 2012. godine.

Enzova je potjera uspjela - njihova vrlo javna afera trajala je godinama.

John Nikas, stručnjak za Ferrari i koautor biblije o automobilskom dizajnu ‘Badass‘, izjavio je da je Enzo Ferrari bio ‘brz poput svojih automobila‘.

"Fiamma je bila nevjerovatna žena koja je poznavala automobile. Ona je bila poput jednoroga!", dodao je i otkrio da to nije uticalo na njegov odnos s Linom.

"Gospođa Lina nikada mu nije zagorčavala život", rekla je Fiamma 2004. Umrla je 2015., u dobi od 81 godinu.

"Kad je bila nesrećna zbog njega, otišla bi u kupovinu u Modenu. Njen drugi hobi bio je pletenje... Moj hobi bila je vožnja Ferrarija", navodi.

Autor knjige ‘Go Like Hell: Ford, Ferrari and their Battle for Speed and Glory at Le Mans", A.J. Baime, izjavio je da je ‘bio genije, a ne školovani inženjer‘ koji se bojao aviona i lifta.

"Sebe je opisivao kao manipulatora ljudima. Nije manipulisao samo muškarcima. To mu je uspijevalo i s njegovim radnicama iz tvorničkih pogona, koje bi se nakon poslijepodnevnih susreta s njim vraćale s osmijehom na licu i lakog koraka", navodi.

Iako je nekima možda čudno da je birao djevojke iz tvornice umjesto princeza i pin-up djevojaka iz Italije, Bradley i za to ima objašnjenje: "Zapošljavao je atraktivne žene u tvornici. Ako je žena imala dobre dijelove tijela, on je time bio zadovoljan. Pogledajte njegovu suprugu Lauru, ona nije izgledala kao neka ljepotica."

Njih dvoje vjenčali su se 1923. Sin jedinac, Dino, rođen je devet godina kasnije, 1932. Enzo je volio sina, ali je bio vrlo boležljiv te je patio od mišićne distrofije. Umro je kad mu je bilo samo 24 godine.

Yates je Enza opisao kao ‘opsjednutog seksom‘, što je i jedna od njegovih bivših ljubavnica potvrdila. Bila je i raširena teorija da je patio od sifilisa.

"Postojao je Ferrari danju i Ferrari noću. Danju je bio sav poslovan i u poslu. Ali noću je bio drugačiji. Onda su to bile žene. Ferrari je je*** volio", ispričala je.

Govorilo se da je prevario ženu, ali i da je varao sve svoje ljubavnice. U svojim 80-ima priredio je mali rođendanski ručak u restoranu blizu svoje tvornice i, uz desert, izazivao je jednog starijeg kolegu koji je sebe predstavljao kao Casanovu navodeći da je spavao s najmanje 3000 žena. "Samo tri hiljade?!", nasmijao se Enzo Ferrari.

"Za njega su žene bile samo objekti", prisjetila se jedna kolegica koja je godinama blisko sarađivala s Ferrarijem. "Nije baš mario za njih. Bili su to simboli koje treba odvesti u krevet, samo još jedna recka na zidu. To je sve."

Iako je imao skromno obrazovanje i još skromnije porijeklo, bio je ponosan na sebe i imao je veliko samopouzdanje. Upravo iz njega crpio je i svoju seksualnu snagu. Imao je samo 10 godina kada ga je otac prvi put odveo da pogleda motorističku utrku, a miris spaljene gume zauvijek mu se urezao u pamćenje. Bio je odlučan u tome da jednog dana i sam sjedne za volan, a posebno je taj san želio ostvariti nakon što je izgubio oca i starijeg brata tokom epidemije gripe 1916. godine.

"Moraš neprekidno raditi. Inače samo misliš na smrt", rekao je jednom prilikom.

Nakon što je vozio Fiatov kamion kojim su se prevozile zalihe za talijansku vojsku tokom Prvog svjetskog rata, zaposlio se u toj firmi, a zatim u novonastalom trkačkom timu Alfa Romea kao vozač.

Godine 1923. pobijedio je u svojoj prvoj utrci. Nakon toga su ga upoznali roditelji talijanskog pilota borbenog aviona Francesca Baracce, koji je bio u istoj eskadrili kao i njegov brat Dino i koji je za sreću naslikao sliku konja u skoku.

Nakon što je oborio ukupno 34 neprijateljska aviona, Francesco je poginuo neposredno pred kraj rata. U njegovu čast, porodica je zamolila Enza Ferrarija da stavi simbol konja na njegov Alfa Romeo. Tome je dodana žuta pozadina zastave Modene i tako je nastao čuveni logo koji će na kraju krasiti sve njegove automobile.

Godine 1923. oženio je Lauru, markantnu i živahnu 23-godišnjakinju seljačkog porijekla koja je radila kao plesačica u okupljalištima popularnim među vozačima. Često su se svađali u svom malom stanu u Modeni, vjerovatno zbog njegovih preljuba koji su uslijedili samo nekoliko mjeseci nakon vjenčanja.

Poslovno je često bio odsutan, a još i više nakon 1929. kada je osnovao svoj trkački tim Scuderia Ferrari.

"Njegovo smucanje sa ženama doseglo je mahnit nivo. Osvajao je obično bludnice i raspuštenice koje su se motale oko trkačke gomile, ali kako je rastao njegov ugled, rastao je i njegov ukus za žene", napisao je biograf.

Ferrari je jednom prilikom izjavio da "muškarac uvijek treba imati dvije žene", a onda je 1929. započela njegova doživotna afera s Linom Lardi.

Iako je bio previše fokusiran na posao da bi vodio raskalašeni život playboyja, Ferrari je ostao posvećen i prilično ograničen preljubnik. Žene su padale na njega, a on bi se triput sedmično sastajao s nekom od djevojaka iz tvornice.

Tek nakon smrti svoje supruge 1978., Ferrari je bio sposoban priznati postojanje ljubavnice Line i njihovog sina Piera. Preselili su se u kuću u Modeni koju je dijelio sa ženom i Piero je konačno uspio uzeti ime Ferrari. I danas je potpredsjednik kompanije, prenosi Jutarnji.

