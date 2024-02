Evo koliko kilometara možete da vozite kada se upali rezerva

​Svi smo barem jednom vozili malo predugo nakon što se upali lampica koja označava rezervu, precjenjujući kilometražu koju možemo da pređemo raspoloživim gorivom i gurajući rezervoar do krajnjih granica. Bez obzira na to da li ste pokušavali da izbjegnete gužvu ili uštedite novac čekajući da dođete na mjesto gdje je benzin jeftiniji, to se često pretvori u period prepun panike u potrazi za najbližom benzinskom stanicom.

Ali koliko kilometara možete sigurno da vozite nakon što se upali lampica za gorivo? Tačan broj zavisi od nekoliko faktora, uključujući marku i model vašeg automobila, vaše vozačke navike i redovnu potrošnju benzina, kažu stručnjaci. Nećete stići tako daleko, na primjer, u agresivnom sportskom automobilu, za razliku od toga ako ste u nekom manjem automobilu i vozite umjereno, navodi "Index".

Ali evo dobrih vijesti: imate daleko više prostora za kretanje nego što mislite. Dakle: koliko kilometara možete da pređete s upaljenom lampicom za gorivo?

Automobilu sa rezervoarom od 40 litara preostala rezerva može da bude 4-6 litara od trenutka kada se upali indikacija. Međutim, nekom velikom terencu ostaće 12 ili čak 15 litara rezerve goriva, ali mu je i specifična potrošnja po kilometru znatno veća.

Prebacite to u potrošnju: npr. mali gradski automobil sa rezervoarom od 40 litara i rezervom od 4 do 6 litara teoretski može da pređe vjerovatno još 50-80 km u umjerenoj vožnji. Međutim, automobil koji troši trećinu više mora da ima i toliko veću rezervu.

Sljedeće je pitanje da li starost i stanje vozila, odnosno stanje puta utiče na to koliko daleko možete da vozite nakon što se upali lampica?

Starost i stanje automobila, posebno kvalitet održavanja vozila imaće uticaja na potrošnju, baš kao i specifični uslovi na putu.

Na primjer, hladno vrijeme značajno povećava potrošnju goriva, posebno zbog rada drugih sistema poput klimatizacije, grijanja i sl., pa ako vam se indikacija upali kada je izuzetno hladno, treba da voditi računa da što prije stignete do benzinske stanice.

Loše održavano vozilo takođe će imati veću potrošnju pa će zato prije ostati bez goriva. S druge strane, ako je vozilo dobro održavano, njegova starost ne bi trebalo da utiče na potrošnju goriva.

Sljedeće je pitanje da li je možda štetno voziti na rezervi. Odgovor je "da". Vožnja nekoliko kilometara do najbliže benzinske stanice neće oštetiti vaš automobil, međutim imajte na umu da pumpa za gorivo treba fluid za svoj rad te da rad "na suvo" dovodi do kvara sistema.

Osim toga, s vremenom rizikujete začepljenje filtera goriva jer automobil počne da povlači prljavštinu i čestice s dna rezervoara.

Postoji nekoliko stvari koje možete učiniti kako biste smanjili potencijalnu štetu. Prvo, dok tražite najbližu benzinsku stanicu, izbjegavajte vožnju velikim brzinama da biste spriječili veću specifičnu potrošnju. Svaka preostala količina vam je tada vrlo važna pa budite racionalni u vožnji. Drugo, isključite sve nepotrebne potrošače, posebno klima-uređaj, sistem za grijanje kabine, sjedišta i sl. jer oni povećavaju specifičnu potrošnju goriva.

Ako nema benzinske stanice u blizini, s malim šansama da ćete je pronaći, bolje se bezbjedno zaustaviti na adekvatnom mjestu i pozvati pomoć ili alternativno rješenje za nastavak puta, prenosi "Telegraf".

