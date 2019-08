Evropski Mustang slavi 50. rođendan, sjećate li ga se?

Ford je Mustangom razvalio američko tržište, a isti je recept ponovio u Europi. Uspjeh nije izostao.

Nastao kao smanjeni Mustang, Ford Capri je s gotovo 1,9 miliona prodanih primjeraka u 17 godina i tri generacije ostao upamćen kao jedan od najuspješnijih velikoserijskih, da ne kažemo konfekcijskih, coupea.

I da, on nije očaravao monstruoznom snagom (najslabiji je imao 50 KS), ni performansama, već dizajnom koji je osvajao. Vrijeme je to kada Mustang radi čuda u Americi, a Capri ga slijedi na Starom kontinentu. Bio je toliko uspješan da je morao reagovati tada veliki Opel, i to s Mantom.

U startu je najviše nudio 2300 GT sa 108 KS i jedini je koji je do 100 km/h mogao za manje od 10 sekundi. Ali bio je i dvostruko skuplji od baznog modela. 1974. godine dolazi druga generacija koju mnogi žele zaboraviti, a potom i treća, možda i najzanimljivija.

Mi ćemo se pak Caprija prisjetiti kroz najsposobniju izvedbu, RS2600 sa 150 KS i vrlo uvjerljivim voznim svojstvima. Automobil je provozao poznati automobilski novinar Stiv Satklif, i to od brdskog lanca Eifel u Njemačkoj gdje je auto i nastao, na 800 km dug put koji će ga odvesti do belgijskog Spa-Frankošampa i Zandvorta u Holandiji.

"Capri je bio auto koji je muškarcu dopustio da na cesti svakodnevno živi svoj san. Omogućio vam je da se osjećate dobro iza volana, a tako je i danas", komentarisao je avanturu u Capriju Satklif.

I za kraj spomenimo moto pod kojim je Capri prodavan. Bio je to "auto koji ste oduvijek obećavali sebi".

(Index.hr)