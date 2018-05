F1 se raduje povratku "djevojaka sa starta"

Predstojećeg vikenda na programu je Velika nagrada Monaka, a to ujedno znači i povratak "djevojaka sa starta" u Formulu 1.

Vlasnik F1, američka kompanija Liberti medija, zabranio je tradicionalnu upotrebu popularnih "grid girls" u januaru, istakavši da se protivi modernim društvenim normama jer ponižava žene.

Međutim, djevojke će se vratiti na stazu u Monaku kao modeli švajcarskog proizvođača satova Tag Ojera (Tag Heuer), mada neće imati zvaničnu ulogu "djevojaka sa starta".

"Žene su najdivnija stvar na svijetu", pozdravio je pvratak djevojaka šampion 1 Luis Hamilton, "Monako je izuzetno elegantna Velika nagrada, a kada izađemo na stazu i tamo vidimo divne žene, to je ono što VN Monaka predstavlja i to je divna stvar".

Monako se prošlog mjeseca usprotivio odluci vlasnika F1 Libertija da zabrani "grid girls".

"Volim žene. Mislim da izgledaju prelijepo. Diže se preveliga buka u vezi sa ovim. Sve djevojke koje su učestvovale u prošlosti su to radile jer su željele. Siguran sam da ako pitate bilo koju od njih na trci u nedjelju da će odgovor na to biti – da. Ne vjerujem da ih iko prisiljava na to", podržao je velikog rivala Sebastijan Fetel.

S druge strane, pristalice odluke Libertija tvrde da su žene bile objektikovane.

"Niko ne treba da podržava ili forsira žene ukoliko se osjećaju neprijatno. Ako je zaista tako, ne treba to da radimo", dodao je Hamilton.

"Grid girls" su godinama bile jedan od obilježja F1, uglavnom su to bili fotomodeli koji su držali suncobrane, reklame ili table sa imenima vozača uoči početka trke.

Zabranjene su samo u F1, dok su i dalje aktivne u MotoGP i drugim automoto šampionatima.