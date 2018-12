Fetel: Federer je simbol savršenstva u sportu

Bivši svjetski šampion u Formuli 1, Sebastijan Fetel obožava još dva sporta, tenis i fudbal.

Fetel, koji je ove sezone završio na drugom mjestu u šampionatu Formule 1 sa 320 poena, kaže da je prije svega veliki obožavalac Rodžera Federera.

Fetel je istakao da prati dešavanja u svijetu tenisa i dodao je da mu je želja da bolje upozna Federera.

"Imao sam prilike da ga susretnem samo jednom, rukovali smo se i to je sve. Nikada nisam imao prilike da razgovaram sa njim nasamo. On je simbol estetike i savršenstva u sportu. Federer je svevremen. Postoje pravila koja važe za sve, ali on je izutetak. Izuzetan je, a ima 37 godina!" rekao je vozač Ferarija. Osim što prati šta se dešava na teniskim turnirima širom svijeta, Fetel je strastveni navijač Ajntrahta iz Frankfurta, u kojem igraju i naši igrači, Luka Jović, Mijat Gaćinović i Filip Kostić. "Veliki sam navijač Ajntrahta. Ove sezone ide nam sjajno. Ima mnogo onih koji vjeruju da bi Ajntraht mogao da izbori mjesto koje vodi u Ligu šampiona. Videćemo šta će se dogoditi, volio bih da tako bude", poručio je Fetel.

Nova sezona Formule 1 počinje 17. marta 2019. trkom za Veliku nagradu Australije u Melburnu.