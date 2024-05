Fiat 500 by Giannini Automobili: Džepna raketa od 250 KS (VIDEO)

Popularni italijanski tjuner u ponudi ima niz rješenja za sve one kojima Abarth ne nudi dovoljno. Takvih je malo, ali ih ima i izuzetno su zahtjevni. To znaju i u Giannini Automobili pa svoje prerade razvijaju do najmanjih detalja.

Njihov najnoviji proizvod je Spettacolo, za koji je već objavljen i konfigurator. Ono bitno je da je planirano tek 200 primjeraka, ali i da će svaki biti naplaćen minimalno 133.000 evra.

Prvi primjerak automobila, koji je tim predvođen Paolom Mancinijem razvijao punih 150 dana, već je prikazan i prodan novom vlasniku.

Radi se o primjerku baziranom na Abarthu 595 iz 2012. godine. Pokreće ga 1.4 T-Jet motor nabrijan na 250 KS i 360 Nm. Više je to od svega što Abarth nudi i planira ponuditi, uključujući i električni Abarth 600e.

Pogon je na prednje točkove, a mjenjač je automatizovan. S obzirom na to da se pogon bavi sa svega 985 kg teškim vozilom, jasno je da je zabava iza volana zagarantovana. I puno veća je nego što službeni podatak o sprintu do 100 km/h u pet sekundi govori sam za sebe. Red je da se spomene i 280 km/h koliko ova 500-ica može povući.

Spomenimo kako uz brojne karoserijske nadogradnje Spettacolo dobiva dvostruki izduv, spojler, 18-inčne točkove te brojne detalje od karbona. Isto je i u kabini gdje su sportska sjedišta izrađena takođe od karbona.

Sve u svemu, teško je zamisliti atraktivniji i opakiji automobil kraći od četiri metra, navodi Index.

