Ford, Honda ili Peugeot: Čiji motor je najduže izdržao bez ulja

Kao što je poznato, motor je bez ulja osuđen na propast. On ima trostruku funkciju, a to je podmazivanje, hlađenje i čišćenje. Antifriz je jednako bitan, a njegovu ulogu, osim one za izradu "finog vina", znaju svi kojima je auto prokuhao.

"Carwow" je odlučio tri auta osuditi na propast, a otpornost njihovih motora presudiće koliko će ona biti duga. Na tapeti su Ford Focus, Honda Civic i Peugeot 206. Kad su im uklonjene sve vitalne tekućine, startali su motore i stavili ih na puni gas. Prvi je počeo posustajati nakon 14 sekundi, a motor mu je u vječna lovišta otišao nakon tačno 20 sekundi. Prvi je otišao Focus.

Idući je izdržao puno duže, "čak" 47 sekundi. Međutim, ono što iznenađuje je treći kandidat koji je tek nakon dvije minute počeo posustajati. Okretaji su pali na oko 4000, ali su onda opet došli u crveno. Voditelj je htio ubrzati stvar pa je sjeo za volan, ali ni to nije pomoglo. Motor na Honda Civic je prestao disati tek nakon šest minuta i 22 sekunde, što je čak 19 puta duže od Fordovog. A onda su umjesto ulja i antifriza natočili Mentos bombone i Coca-Colu, te je auto ponovo upalio.