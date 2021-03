Fudbaleri Barselone dobili po automobil - evo šta će voziti

Igrači Barselone, ​​dobili su svoje personalizovane službene automobile.

Od 2019. godine partner čuvenog španskog kluba je novoosnovana marka Cupra, odvojena od Seata.

Ugovor je sklopljen na vremenski period od pet godina. Primopredaja novih automobila, koje su igrači prethodno konfigurisali, dogodila se u trening centru FC Barcelona - Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Najpopularniji je bio Cupra Formentor. Ovo je prvi model stvoren ekskluzivno za ovu marku.

Većina igrača, uključujući Miralema Pjanića ili Đerarda Pikea odlučili su se za mat boju "Magnetic Tech" i vrhunski 2.0 TSI motor koji isporučuje 310 KS s DSG mjenjačem i pogonom na sva četiri točka.

Globalni ambasador Cupre - golman Mark Andre ter Štegen - izabrao je plug-in hibridnu verziju Cupra Formentor s 245 KS.

Defanzivci Lengle i Firpo su se odlučili za terenac Cupra Ateca (2,0 TSI 300 KS).

