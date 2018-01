G klasa je pravo umjetničko djelo

Mercedes Benz još nije zvanično predstavio novu G klasu, a ona je već postala pravo umjetničko djelo.

Iako MB nije previše eksperimentisao sa ovim kultnim automobilom, koji i u 2018. ima skoro identičan dizajn kao model od prije nekoliko decenija, njemački automobilski gigant je iskoristio svu moć marketinga da ga promoviše na sjajan način.

U ogroman blok smole dimenzija 5,5x2,5x3,1 metara i boje jantara, Mercedes je urnio kultni 280 GE iz 1979. godine i izložio ga na ulazu u sajamsku dvoranu predstojećeg Sjevernoameričkog međunarodnog sajma automobila (NAIAS) u Detroitu.

Cilj ovog "projekta" je paralela sa insektima iz praistorije koji su ostali zarobljeni vijekovima u jantar i tako sačuvali svoj DNK do današnjeg doba, kao što je i G klasa sačuvala svoj DNK uprkos savremenoj tehnologiji koja krasi novi model.

U kompaniji kažu da je postupak ulijevanja smole u kalup veći od 43 kubna metra trajao čak 90 dana.

Mercedes je najavio da će nova G klasa imati prostraniju kabinu u odnosu na prethodnika, pa će putnici imati više prostora za koljena, kao i u nivou ramena.

Najznačajnija novina u tom smislu je da će oni koji sjede pozadi imati čak 150 mm više prostora za noge.

Spekuliše se da će se u pogonskoj gami naći mjesta i za novi 2.9 litarski dizel agregat sa 6 cilindara, dok će među benzinskim opcijama biti i 4.0 litarski V8.

With the world's biggest installation of synthetic resin Mercedes‑Benz is putting the world premiere of the new G-Class on 14 January 2018 in the spotlight at the North American International Auto Show (NAIAS) in Detroit. #MBNAIAS #NAIAS2018 #strongerthantime pic.twitter.com/60Ci3z5nDm