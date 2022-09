Honda nagradila radnike, pa im priredila "hladan tuš"

Radnici pogona Honde u državi Ohajo nakon pozitivnog iznenađenja od strane poslodavca doživjeli su i veliku neprijatnost.

Naime, američki mediji pišu o nesvakidašnjem slučaju iz tog pogona Honde, gdje su radnici nakon dobitka bonusa na platu obavješteni da dio novca moraju da vrate poslodavcu.

Naime, utvrđeno je da su im uplaćeni preveliki iznosi bonusa.

Iz uprave fabrike su radnicima dali ultimatum: ili će dobrovoljno da vrate novac, ili će im iznos biti skinut s iduće plate. Radnici su u šoku, izvještava NBC4, a mnogi su taj novac već potrošili, prenosi Index.hr.

"Ne može se puno ljudi nositi s ovakvim udarcem. Pitala sam muža da li je ovo najveći bonus koji je dobio, da li mu je bilo čudno. A on je rekao da to nije najveći bonus koji je primio", izjavila je supruga jednog od Hondinih radnika koji mora da vrati stotine dolara.

"To je iznos za auto, to je pola naše hipoteke, pa to su dvije-tri nedjelje namirnica. To je velik iznos za nas", izjavila je ona za NBC4.

Slučaj su komentarisali pravni stručnjaci. Složni su da možda nije pristojno tražiti povraćaj preplaćenih bonusa, ali tvrde da Honda ima pravo na to. Pitanje je samo da li joj se isplati da sudski potražuje taj novac, kao i da diže buku oko nečega što u javnosti neće biti najbolje prihvaćeno.