"Ibica" juri dvije krune

Pobjednik takmičenja za najbolji automobil godine u Evropi biće poznat široj javnosti 5. marta 2018. godine, a proglašenje će se desiti na prestižnom ženevskom auto-salonu.

Žiri koji odlučuje o pobjedniku, čini 60 novinara auto-industrije iz čak 23 zemlje, i zasada je otkrio samo imena finalista.

Od konkurencije, koja je prvobitno uključivala čak 37 modela automobila, u uži izbor je ušlo tek njih sedam, a među nominovanima je svoje mjesto zasluženo zauzela i "seat ibica", koja se našla u finalu još jednog izbora - "Autobest" za titulu Best Buy Car of Europe in 2018. Podsjećanja radi, aktuelni nosilac titule "Autobest" za 2017. godinu je još jedan "Seatov" predstavnik - SUV model "ateka".

Uslov da neki od modela podnese kandidaturu za "Automobil godine 2018." bio je da je lansiran u bar pet evropskih zemalja tokom 2017. godine, ali su drugi brojni uslovi koje je "ibica" pete generacije ispunila, postavili standarde u klasi i ozbiljno je izdvojili od konkurencije.

Promotivna cijena vozila sa ovim paketom opreme iznosi 12.996 evra.

