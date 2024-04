Imao srčani udar pa ga Tesla sama odvezla do bolnice

MaksPol Freklin, producent iz Virdžinije, podijelio je nevjerovatnu priču koja se dogodila 2. aprila kada je tokom vožnje doživio blagi srčani udar. Pošto nije bio u stanju da nastavi da vpzi za pomoć se obratio svom automobilu - Tesli Model Y.

"Nisam imao vremena za razmišljanje, aktivirao sam funkciju Autopilot i moj auto me odvezao do bolnice gdje sam dobio ljekarsku pomoć. Moja Tesla je samostalno vozila 20 kilometara", tvrdi MaksPol i dodaje:

"Teslu mogu da proglasim vrhuncem automobilske inovacije jer ove mogućnosti spašavanja života u kritičnim trenucima naglašavaju njegovu superiornost. Prelazak s tradicionalnih vozila na Teslinu funkciju samostalnog upravljanja je poput prelaska sa zastarjelog na pametni telefon.

On se posebno zahvalio izvršnom direktoru Tesle Elonu Masku na "predanosti i inovacijama" a ovaj mu je zvratio objavom na društvenoj mreži X.

Glad Tesla FSD was there to help and that you’re feeling well! https://t.co/8krLuAMEaj