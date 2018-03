Indian inspirisan Jack Danielsom

Ne treba posebno naglašavati da alkohol i prevozna sredstva ne idu zajedno, ali kako ostati ravnodušan na Indiana koji je nastao u saradnji s proizvođačem poznatog alkoholnog pića koji je sve snimio uz plamen i ozbiljne momke gasioce iz njihove, pazite sada, dobrovoljne vatrogasne brigade?

Zove se Jack Daniel's Limited Edition Indian Scout Bobber, biće napravljen u 177 primjeraka i prodavaće se u čitavom svijetu. Baziran je na ogoljenom Indianu Scout sa 100 KS, skraćeni su mu blatobrani i ima neke dodatke koji ga čine privlačnijim. Zlato od 24 karata krasi tank, a napisano je i da "Bottles and throttles don't mix" što bi značilo da alkohol i gas ne idu zajedno. To piše naprijed, kao podsjetnik bezbjednosti. Sve je puno znakova "Old No.7 Brand" koji zaokružuju priču.

Prodaja počinje 13. marta u podne. Prošla tranša iz limit serije planula je u 10 minuta. Nema još objave o cijeni, ali obični Bobber na kojem je baziran ovaj model stoji 11.500 dolara. Isporuke idu na ljeto, uz njega stižu gravirane sjekire s imenom vlasnika, brojem šasije i rednim brojem limitirane edicije. Ako ga ne možete kupiti, popijte jednu, ali prije toga sakrijte ključeve svog prevoznog sredstva...

(rtl.hr)