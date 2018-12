Istraživanje pokazalo koje pjesme trebate slušati u automobilu

Britanski "Moneybarn" objavio je rezultate istraživanja koje je pokazalo koje su pjesme najbolje, a koje najgore za sigurnost u saobraćaju.

Uglavnom, svaki ritam brži od 120 BPM (Beats Per Minute) potiče bržu vožnju i kršenje prometnih propisa.

Top 5 najopasnijih pjesama za vozače:

1. American Idiot – Green Day

2. Party in the U.S.A – Miley Cyrus

3. Mr. Brightside – The Killers

4. Don’t Let Me Down – The Chainsmokers



5. Born to Run – Bruce Springsteen

Top 5 najsigurnijih pjesama za vozače:

1. Stairway to Heaven – Led Zeppelin



2. Under the Bridge – Red Hot Chili Peppers



3. God’s Plan – Drake



4. Africa – Toto



5. Location – Khalid

(Autopress.hr)