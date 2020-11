Italijanska policija Lamborginijem dostavila bubreg

Italijanska državna policija dostavila je bubreg za transplantaciju koristeći Lamborghini Huracan.

Transport organa je obavljen 5. novembra, a put između Rima i Padove, koji inače traje između pet i šest sati i iznosi 489 km, Lamborghini Huracan je prešao za oko dva sata.

Prosječna brzina Huracana je iznosila 233 km/h.

Policija je superautomobil kupila 2017. godine te je namijenjen sličnim zadacima. Opremljen je sistemom hlađenja u zadnjem dijelu, kao i defibrilatorom.

Kad se ne koristi za transport organa i slične zadatke, Huracan ima ulogu standarnog patrolnog vozila. Opremljen je blinkerima, policijskim kompjuterom i ostalom opremom za zaustavljanje, ali i hapšenja.

Grazie alla nostra @Lamborghini Huracan abbiamo trasportato in tempo il rene di un donatore per il trapianto a una persona “Per salvare una vita non servono superpoteri” anche solidarietà, tecnologia ed efficienza aiutano @CNTrapianti @MinisteroSalute #essercisempre#5novembre pic.twitter.com/teUxqbMgvW