Izbjegnite gužve, montirajte zimske gume na vrijeme

BANJALUKA - Zimska oprema na automobilima obavezna je od 15. novembra, kada uglavnom nastupe velike gužve u vulkanizerskim radnjama, a da bi to izbjegli, građani su već počeli mijenjati gume na svojim četvorotočkašima.

Kako su nam potvrdili u nekoliko radnji u BiH koje se bave prodajom i montažom guma, u posljednjih desetak dana počelo je interesovanje za prodaju zimske opreme.

Neko se informiše o cijenama, pojedini samo kupe gume, dok ih neki odmah i namontiraju.

Cijene guma ostale su iste kao prethodnih godina, pa se tako cijene 14" kreću od 64 do 70 KM, guma 15" je od 75 do 115 KM, dok je 16" od 85 do 160 KM.

U banjalučkom auto-centru "Merkur" potvrdili su nam da je prošle sedmice počelo interesovanje za zimske gume.

"Nije neka velika gužva, ali dolaze ljudi, kupuju ili se barem interesuju za cijene. Bilo je i onih koji su montirali gume odmah", kažu iz Auto-centra "Merkur".

Slična situacija je i u preduzeću "Kemoimpex" u Banjaluci, gdje su nam rekli da je u proteklih desetak dana počelo interesovanje građana za zimske gume te da su cijene na nivou prošlogodišnjih.

"Očekujemo veću gužvu u narednom periodu, otprilike za neke dvije sedmice, ali prije desetak dana počelo je neko sporadično interesovanje za kupovinu guma", kažu u ovom preduzeću.

Iz "Centruma" su poručili da interesovanje još nije preveliko te da nije primjetna velika gužva koja nastaje pred zakonski rok kad je obavezna zimska oprema, iako imaju u ponudi zimske gume, i to već od 58,50 KM.

I u Sarajevu su građani počeli s kupovinom zimske opreme.

"Ne možemo reći da je neka gužva, ali ima kupaca koji kupe i odmah montiraju gume u želji da ne upadnu u gužve koje će nastupiti u narednom perodu kada su u pitanju montaže", kažu iz firme "Makbel guma" iz Sarajeva.

Auto-moto savez Republike Srpske podsjeća sve vozače da u periodu od 15. novembra ove do 15. aprila sljedeće godine, bez obzira na vremenske uslove, sva motorna vozila moraju imati odgovarajuću zimsku opremu.

Cijene

14" 64 - 70 KM

15" 75 - 115 KM

16" 85 - 160 KM