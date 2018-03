Iznajmio, pa slupao auto od 250.000 dolara

Policaja tvrdi da je vozio prebrzo, a vozač krivicu prebacuje na gume.

Vozač koji je u četvrtak rano ujutru u Sijetlu slupao plavi McLaren 650S Spider, iznajmio je ovaj skupocjeni superautomobil samo nekoliko sati ranije, saopštila je policija američke savezne države Vašington.

Jedan od policajaca objavio je fotografiju teško oštećenog automobila, na kojoj se vidi da su se u McLarenu aktivirali svi vazdušni jastuci, a prema njegovoj tvrdnji, udes se dogodio zbog prevelike brzine po vlažnom kolovozu.

Sa druge strane, vozač, koji je na sreću prošao bez povreda, za nezgodu krivi gume na ovom automobilu vrijednom četvrt miliona dolara.

McLaren 650S Spider za pogon koristi 3.8 litarski V8 motor koji proizvodi 650 ks i 678 Nm. Motor je povezan sa sedmobrzinskim automatskim mjenjačem sa duplim kvačilom, a snaga se prenosi na zadnje točkove.

Auto iz mjesta do 100 km/h ubrzava za 3 sekunde, za postizanje brzine od 200 km/h potrebno mu je 8,6 s.

This McLaren crashed this morning at 1:30am NB I-5 at Olive. Driver had it for a four hour rental. No Impairment. Too fast for wet roadway. #DriveForConditions. pic.twitter.com/6KfxMD8tZP