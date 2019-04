Izvadio kćerki zub uz pomoć Tesle, video podijelio tviteraše

Pol Rokini "zapalio" je Twitter kada je objavio video na kojem demonstrira "stomatološke sposobnosti" svog Tesle S modela.

Naime, on je zavezao zub svoje kćerkice za gepek Tesle, da bi potom uz pomoć aplikacije "Summon" i pomjerio auto.

Kada je automobil krenuo lagano, zub je samo izletio iz usta.

Kako Pol tvrdi cijeli "zahvat" je izveden potpuno bezbolno za njegovu kćerkicu, a djevojčica je na kraju samo zatražila malo vode.

Reakcije tviteraša na ovaj video su podijeljene - dok je neke ova ideja nasmijala, drugi su ogorčeni i tvrde da je ovakav potez oca čisto zlostavljanje djeteta.

Što se tiče Elona Maska, on se još nije oglašavao o ovom videu, ali nije isključeno da će to uraditi s obzirom na to da je i ranije komentarisao zanimljive snimke u kojima se pojavljuju automobili Tesla.