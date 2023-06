Izvršni direktor Volkswagena odbacuje oživljavanje Bube

Izvršni direktor Volkswagena Tomas Šefer je odbacio oživljavanje Bube (VW Beetle) za električno doba, rekavši da, iako će određen nazivi i dalje igrati važnu ulogu u budućoj liniji brenda, važno je gledati unaprijed, a ne unazad.

Budućnost Volkswagenovih najdugovječnijih naziva je bila vruća tema posljednjih mjeseci, pošto je Šefer ranije rekao da će se Golf i GTI nazivi vjerovatno koristiti i u potpuno električnoj liniji, a sada je nagovijestio da će i određeni drugi nazivi preživjeti prelazak u novu električnu eru.

Govoreći za "Autocar", Šefer je naglasio važnost određenih aktuelnih imena modela: "Odlučili smo da nećemo odbaciti tradicionalna, uspješna imena koja su nas toliko dugo nosila, u koje smo toliko dugo ulagali, poput Golfa i Tiguana. Zašto bi odustali od njih?"

Što se tiče toga šta neki naziv kvalifikuje da bude dovoljno značajan za električno oživljavanje, Šefer je sugerisao da zavisi u velikoj mjeri od svjetskog značaja modela: "Očigledno da imamo mnogo imena u našoj istoriji, ali postoje samo, rekao bih, malo više od nekolicine koje su zaista kultna i globalna. Postoje tipični, Golf, Tiguan... Da li bismo radili Scirocco ili Arteon? Vjerovatno ne. To je dio naše filozofije imenovanja koju sada finalizujemo."

Upitan da li bi Buba mogla da se vrati na osnovu ovih strogih kriterijuma, on je bio kategoričan: "Mislim da ne, jer postoje određena vozila koji su imali svoj dan. Ne bi imalo smisla da ga vratimo.

Ne bih rekao sa 100 odsto sigurnošću. Ali sa sadašnje pozicije, ne bih to razmatrao. To je isto kao i Scirocco: imao je svoj dan, onda je postojao novi model baziran na reinterpretaciji. Da to uradimo ponovo? Mislim da ne. I idući dalje sa balansiranjem svih ovih tehnologija i troškova koji su povezani sa tim, morate da uložite novac na najbolje moguće mjesto."

Šeferovi komentari su uslijedili kada je Volkswagen otkrio kompjuterski generisani koncept električne Bube dizajniran za Ladybug superheroja, zvijezdu animiranog dječijeg filma Miraculous.

Buba je ranije razmatrana za oživljavanje kao električni hečbek sa četvoro vrata, kao dio plana bivšeg izvršnog direktora Herberta Disa da uvede "emotivnije" automobile u VW liniju, u duhu ID.Buzza.

Volkswagen ID.Buzz se snažno oslanja na naslijeđe kompanije - tačnije inspirisan je legendarnim kombijem Type 2 iz 1950-ih - ali ne predstavlja želju da se nastavi retro putem sa sličnim "oživljavanjima", prema Šeferu, koji je rekao da igranje na nostalgiju "bilo ćorsokak".

Nastavio je: "Brend uvijek mora da se iznova osmišljava i donosi nove stvari. Slično je kao kada je vrijeme Bube prošlo i kada je došao Golf. Morate donijeti nove modele, ali istovremeno optimizovati postojeće. Ponosni smo na naše naslijeđe; u tome nema ništa loše. A kada pogledate unazad, to je nešto čime se treba ponositi. Ali to nije ono što nas samo definiše", prenosi "AutoBlog"