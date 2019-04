Jaguar "uključuje" automobile u borbu protiv patogena

Svi znamo šta su automobili - Mašine s točkovima koje prevoze stvari i ljude sa jednog mjesta na drugo. Međutim, najveći britanski proizvođač automobila za ove mašine ima jednu novu ideju.

Naime, u ovoj kompaniji smatraju da bi automobili mogli da uzmu svoje učešće u borbi protiv virusa prehlade i gripa.

Ova tehnologija koristi inovativno ultra-ljubičasto svjetlo (UV-c), koje se u medicinskoj industriji koristi duže od sedamdeset godina za dezinfekciju vode, pročišćavanje vazduha i sterilizaciju površina.

Jaguar Land Rover želi ovu tehnologiju da "ubaci" u svoje modele kako bi onemogućili da bakterije i štetni virusi prežive unutar automobila.

"Prosječan vozač u svom automobilu provede 300 sati godišnje. Tokom hladnijih dana virusi se šire znatno lakše i brže, uz pomoć ove tehnologije mogli bi da budete sigurni da su patogeni neutralisani", rekao je doktor Stiv Ajli, šef medicinskog odjeljenja u Jaguaru, prenio je "Motor1.com".

Foto: Motor1.com

U kompaniji tvrde da bi se upotrebom UV-C alergeni takođe smanjili za 30 odsto.

Ekspert za imunologiju i direktor Asocijacije za medicinska istraživanja Helmut Minh je rekao:

"Rast superbuba i alergena je među najvećim prijetnjama s kojima se ljudska vrsta danas suočava. Ulaganje u imunologiju je ključno u kako bi naš imunitet ostao jači od mikroorganizama, koji evoluiraju znatno brže nego ranije. Veoma je važno da nastavimo preduzimati inovativne korake u prilagođavanju našeg okruženja da nam pomogne u sprečavanju širenja najopasnijih patogena. Zbog toga je ovo istraživanje veoma bitno".