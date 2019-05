Jahta kao pravi melem za umorne oči

​Brilijantni tim Malcom McKeon 'Yacht Design kompanije', otkrio je nekoliko detalja i više fotografija opčinjavajučeg enterijera njihove nove 73 metra dugačke MM725 jahte.

Na prvi pogled, enterijer izgleda elegantno i uglađeno, savršeno prateći tematiku njenog veličanstvenog eksterijera, a opremljen je brojnim luksuznim pogodnostima. MM725 jahta predstavljena je ranije ove godine, a sada znamo da je u pitanju ultra moderni brod, dizajniran sa komforom, kompletnim luksuzom i glatkim krstarenjem na umu.

Dizajn ove elegantne jahte sadrži modularne balkone i izobilje staklenih sekcija, zbog čega odaje utisak spajanja sa prirodom.

Izobilje prirodne svjetlosti u enterijeru jahte bio je jedan od glavnih ciljeva njenog dizajna, pa je to postalo fundamentalno za njenu čitavu strukturu. Enterijer je savršeno funkcionalan i nevjerovatno komforan u isto vrijeme, sa velikim sofama sa svake strane trpezarijskog prostora, koji vodi do glavne palube, prema kokpitu. Modularni balkoni kreiraju osjećaj prostranosti uz pomoć zaobljenih staklenih panela, koji do sada nisu viđeni na jahti ovih dimenzija.

Tenderska garaža prednjeg dijela palube se može pretvoriti u predivni bazen koji je osvjetljen tokom večernjih časova, kreirajući savršeno iskustvo. U međuvremenu, vlasnički apartman se nalazi na krmi, u dijelu koji je oslobođen drugih aktivnosti, zbog čega može uživati u neverovatnoj privatnosti. Master apartman se nalazi nadomak beach klub postavke, sa veoma velikom platformom za plivanje i intimnom ložom, koja je okružena prozorima od poda do plafona sa svake strane.