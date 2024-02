Jedan mali djelić ovog automobila košta 14,9 miliona dolara

U aprilu prošle godine registarska tablica "P 7" prodata je u Dubaiju za rekordnih 14,9 miliona dolara, a sada se ta tablica našla na modifikovanom Rolls-Royce Cullinanu.

U pitanju je Mansory Cullinan Linea D’Oro Unique Edition One of One (unikatni primjerak), koji je dobio novi aero body kit (prednji spojler, set pragova, zadnji difuzor...), nove točkove, novi izduvni sistem, modifikovano oslanjanje i još luksuzniji enterijer koji je bojom usklađen sa eksterijerom.

Pod njegovom haubom je 6,75 litarski biturbo V12 motor pojačan na 610 KS i 950 Nm obrtnog momenta. Ubrzanje do 100 km/h je smanjeno na 5,0 sekundi, a najveća brzina povećana na 280 km/h, prenosi Autoblog.rs.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.