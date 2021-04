Jedina i neponovljiva vespa slavi 75 godina

Popularna italijanska vespa puni 75 godina. Enriko Pjađo, koji je patentirao ovaj skuter 23. aprila 1946. kada je i proizveo 2.000 primjeraka, vjerovatno nikada nije ni pretpostavljao da će dostići ovakav uspjeh. Korado D'Askanio, aeronautički inženjer, potpuno je promenio MP5 "paperino" napravivši na taj način ono što danas zovu ikonom globalnog kretanja sa 19 miliona primjeraka prodatih širom svijeta.

U Italiji, vespa je jedno od najomiljenijih prevoznih sredstava: moderna, mladalačka, zabavna, u raznim bojama; nema grada u ovoj zemlji u kome pored vas neće proći bar desetak onoga što zovu "više od skutera", a koga rado koriste i osobe srednjih godina kao i onih u poznijem dobu.

Nije joj odoljela ni filmska industrija, kao ni književnost, muzika, a ni moda. Vespa je prvo prevozno sredstvo koje zaista ima univerzalni karakter kada se radi o motornoj industriji. Prva vespa od 98 kubika doživjela je svoju premijeru u Ćirkolo del Golf u Rimu gdje je, pored Enrika Pjađa bio prisutan i američki general Stoun koji je predstavljao savezničku stranu.

Naime, vespa je rođena neposredno poslije rata, Italijani su je prvi put vidjeli u časopisima Motor i La Moro kao i u američkom časopisu Muviton da bi je uživo vidjeli na Sajmu u Milanu 1946. gdje ju je i blagoslovio kardinal Šuster.

No tada je za Italijane, tek izašle iz rata, bila skupa, skoro luksuz. Naime, koštala je 55.000 lira, a ukoliko bi odabrali verziju sa bijelim točkovima i pokazivača kilometraže - 61.000. Enriko Pjađo se dosjetio da uvede plaćanje na rate i to je dovelo do uspjeha skutera koji se tada proizvodio u Pontederi, a danas i u Indiji i u Vijetnamu.

Sedamdeset petu godišnjicu vespa slavi u odličnoj atmosferi. Od 2004. godine kada je realizovano 58.000 primeraka, rast brenda je bio kontinuiran prešavši 100.000 u 2006. godini, te 180.000 u 2017. i 200.000 u 2018. godini. U posljednjih deset godina bilo je proizvedeno 1,8 miliona novih skutera koji se voze u svim dijelovima svijeta.

Najveći uspjeh do sada imao je model vespa Pe-Eks rođen 1977. godine i koji je prodao više od tri miliona primjeraka.

Srećan rođendan vespi, koja nas ne tako rijetko obraduje specijalnim i ograničenim izdanjima, dok će specijalna serija za 75. rođendan biti lajt motiv 2021. godine.

Vespa je sve više u modi u raznim bojama i uz razne gedžete i mada su razni pokušaji kopiranja ovog skutera završili na sudu, samo jedna je prava vespa.

(RTS)