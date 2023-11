Još jedna bizarna nezgoda: Tesla preletio bazen pa završio u kući

Spisku bizarnih saobraćajnih nesreća dodajemo još jedan slučaj, a vinovnik je Tesla Model X.

Ova situacija odigrala se u mjestu San Mateo u Kaliforniji, a automobil je nekako završio unutar porodične kuće nakon što je starija žena koja je njime upravljala, navodno izgubila kontrolu nad komandama.

Prvo je Tesla udario u zaštitnu, a potom "proletio" kroz prilaz i dvorište, sudario se sa dva parkirana automobila, prošao kroz ogradu dvorišta, čak preletio i bazen, i na kraju se zaustavio u kuhinji susjedne kuće.

"Moja sestra je dobila obavještenje od bezbjednosnog sistema, mislila je da su u pitanju provalnici", rekla je kćerka vlasnice kuće. U kući, srećom, nije bilo nikoga u vrijeme ovog incidenta.

Navodno, za volanom je bila žena stara 70 godina, a na suvozačkom sjedištu njena ćerka (40). Obje su preživjele ovu saobraćajnu nesreću, ali su prebačene u bolnicu radi daljih ispitivanja.

Tesla Model X jumps a swimming pool and crashes into a kitchen in a house in San Mateo. Yikes. pic.twitter.com/yUHeVFfXlV