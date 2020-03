Kad je potrebno zamijeniti servo pumpu

Funkciju servo pumpe najlakše je objasniti kada sjednemo u starije vozilo bez servo pumpe, a potom u novije vozilo koje ima servo pumpu.

Naime, stara vozila koja u sebi nemaju servo pumpu imaju volane koji se jako teško zakreću dok novija vozila sa servo pumpom imaju volane koji se zakreću kao "od šale".

Servo pumpa zapravo je ključni dio servo sistema. Njezin zadatak je da stvara pritisak te preko crijeva dovodi ulje pod pritiskom na potisni vod servo letve. Servo pumpu pokreće motor automobila i to preko akumulatora ili remena, ukoliko se radi o električnoj pumpi. Osim električne postoji i hidraulična. Kod ovakve vrste servo pumpe glavni dio je rotaciono tijelo s perajama.

Kada dolazi do rotacije pumpe, peraje izlaze iz tijela i rotiraju se unutar ovalne komore. Servo ulje ulazi između peraja, a one onda svojom rotacijom stvaraju pritisak između dvije površine servo pumpe.

Vrlo važan dio servo pumpe je regulator pritiska. Naime, ona mora davati dovoljan pritisak kada je u motoru najmanji broj obrtaja. A kada motor radi na više obrtaja, posebno kada je u svojoj punoj snazi, tada pumpa stvara mnogo veći pritisak te da nema regulatora pritiska, došlo bi do oštećenja cijelog sistema.

Ono što se kod servo pumpi najviše događa u obliku kvara jest unutrašnje curenje, tj. ulje curi na nekom od dijelova sistema. Naime, cijevi u servo sistemu mogu popucati zbog stalnog velikog pritiska. Srećom pa se sve cijevi servo sistema mogu lako zamijeniti. Ako neke od cijeli servo sistema popucaju, ulje može potpuno iscuriti što će dovesti do tvrdog volana, odnosno volana koji se teško zakreće, što je ujedno i siguran znak da morate pregledati svoju servo pumpu i cijeli servo sistem.

Takođe, iz servo pumpe može se čuti i zujanje. Ovo je znak da je ležaj pumpe u kvaru. Naime, u sistem mogu ući razne nečistoće i slične čestice što dovodi do kvara na ležaju. U ovom slučaju najčešće se zamjenjuje cijela pumpa. Ipak, treba znati da zujanje može biti znak i nekih drugih poremećaja u vozilu, ne samo servo pumpe. Kako biste se uvjerili da je baš servo pumpa, zakrenite volan ili sasvim ulijevo ili sasvim udesno. Ako se zujanje pri tome znatno pojača, siguran je znak da se radi o servo pumpi. Ponekad je u sistem dovoljno naliti ulja kako bi zujanje prestalo. Ipak, najbolje je provjeriti s vašim auto mehaničarom.

Servo pumpa, odnosno njezina zamjena veoma je skupa. Ukoliko dođe do kvara na servo pumpi dobar auto mehaničar utvrdiće na kojem je dijelu pumpe došlo do poremećaja i pokušati ga popraviti umjesto da se zamjenjuje cijela pumpa. Pikse, ležajevi, semerinzi, gumice. Sve se ovo da zamijeniti i koštaće vas znatno manje. Takođe, kao i u svemu drugome, bitna je pravovremena reakcija. Što više odgađate odlazak majstoru i zanemarujete znakove koje vam vaše vozilo šalje, to su veće šanse i da se kvar dodatno produbi.

(Silux.hr)