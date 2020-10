Kada je vrijeme za zamjenu motornog ulja, filtera i zupčastog kaiša

Mnogi vozači nisu sigurni kada treba servisirati/mijenjati razne tečnosti i potrošne dijelove automobila.

Intervali se razliku od modela do modela ili od proizvođača do proizvođača, ali ako bismo generalizovali stvari, to bi otprilike izgledalo ovako:

• Motorno ulje treba mijenjati između 10.000 i 30.000 pređenih km, a konkretna kilometraža zavisi od preporuka proizvođača – poštujte ih. Uz ulje se mijenja i filter ulja, savjetuje Revijahak.

• Filter vazduha se mijenja na svakih 15.000 kilometara, filter goriva treba zamijeniti između 40.000 i 80.000 kilometara kod benzinaca, a kod dizelaša između 30.000 i 60.000 pređenih km.

• Amortizere treba pregledati na svakih 20.000 kilometara, a vaš serviser bi trebalo da vas posavjetuje kada je vrijeme za njihovu zamjenu.

• Kočnice treba pregledati barem jednom godišnje.

• Zupčasti kaiš se menja između 60.000 i 90.000 kilometara ili na svakih pet godina.

• Katalizatori prestaju biti efikasni negdje oko 80.000 pređenih kilometara.

• Rashladna tečnost može da traje otprilike do 160.000 km, ali je i u ovom slučaju važno poslušati savjet proizvođača, naročito ako ne prelazite velike kilometraže.

U svakom slučaju, prilikom održavanja vozila važno je da pratite konkretne preporuke proizvođača za vaš model automobila, jer su intervali promjena samo u njima precizno definisani.

Da li se vi pridržavate intervala koje propisuje proizvođač ili više verujete svom majstoru?

(B92)